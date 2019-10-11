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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Ученые рассказали, по каким принципам выбирают "вторую половинку" в разных странах

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые рассказали, по каким принципам выбирают "вторую половинку" в разных странах
Фото: pixabay.com

Российский учёные из ТюмГУ вместе с иностранными коллегами определили, по каким критериям люди выбирают свою «вторую половинку». Оказалось, что требования отличаются в зависимости от уровня развития страны.

Исследователь Елена Зарубко рассказала, что учёные рассматривали представителей России, Грузии, Франции, Португалии, США и Ямайки. 2740 добровольцам предложили оценить критерии предполагаемого возлюбленного по специальной шкале. В ходе эксперимента учёные установили, что в менее развитом обществе люди в первую очередь обращают внимание на биологические параметры, такие как рост, телосложение, запах и тд. При этом в более развитых странах респонденты высоко оценивали манеру поведения, речь, стиль и одежду. Психологи предположили, что для людей с высоким уровнем развития первостепенно важными становятся параметры, которые можно улучшить, а не генетические признаки, передаёт «Актуальные новости».

АБ

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