Соловьев рассказал о своём отношении к смертной казни

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11 октября 2019, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал убийство девятилетнего ребёнка в Саратове и рассказал о своём отношении к смертной казни.

Зюганов выступил за смертную казнь для убийц женщин и детей

Соловьёв заявил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь. По его словам, если человек, совершивший убийство, оказался оправдан, то нельзя быть уверенными, что он не совершит преступление вновь, передаёт МК.

«Когда вы взяли убийцу с большим количеством преступлений, совершенных на сексуальной почве против детей — и вы его взяли над растерзанными — тогда попробуйте объяснить семье, почему этот негодяй должен на их же деньги содержаться в тюрьме?!» - сказал Соловьёв.