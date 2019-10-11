В Удмуртии с помпой открыли отсутствующую дорогу

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11 октября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото открытия дороги из социальных сетей

По уши в грязи. В социальных сетях появились фото торжественного открытия центральной дороги в одной из деревень. Пользователей удивило отсутствие того, чего открывают.

Открытие отремонтированной дороги состоялось в деревне Жувам. На фото официальные лица перерезают ленточку. Большинство участников мероприятия обуты в резиновые сапоги. На это и обратили внимание пользователи соцсетей.

Отремонтирована дорога или нет, по фото сказать сложно. Из-за дождей по улице развезло грязь. Жидкую жижу хорошо видно в кадре.

Как пояснили местные власти, дорога была отремонтирована активистами.