В Удмуртии с помпой открыли отсутствующую дорогу

По уши в грязи. В социальных сетях появились фото торжественного открытия центральной дороги в одной из деревень. Пользователей удивило отсутствие того, чего открывают.
Открытие отремонтированной дороги состоялось в деревне Жувам. На фото официальные лица перерезают ленточку. Большинство участников мероприятия обуты в резиновые сапоги. На это и обратили внимание пользователи соцсетей.
Отремонтирована дорога или нет, по фото сказать сложно. Из-за дождей по улице развезло грязь. Жидкую жижу хорошо видно в кадре.
Как пояснили местные власти, дорога была отремонтирована активистами.