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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

Стало известно, насколько украинцы не доверяют российским СМИ

, 17:47 [ «Аргументы Недели», ]

Стало известно, насколько украинцы не доверяют российским СМИ
скриншот странички с рейтингом

Российские СМИ лидируют в рейтинге недоверия на Украине. Опрос провели украинские социологи. Согласно опросу, российским СМИ не доверяют 65,3 процента украинцев. Из них совсем не доверяют 51,4 процента опрошенных.

Своим массмедиа украинцы доверяют. Впрочем, общий процент доверия украинским СМИ не превысил 20,1 процента.

К результатам опроса возник один большой вопрос. Каким образом украинцы сумели оценить российские средства массовой информации, если на Украине в число запрещенных российских ресурсов входят даже социальные сети.

//картина дня

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