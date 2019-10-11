Стало известно, насколько украинцы не доверяют российским СМИ

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11 октября 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот странички с рейтингом

Российские СМИ лидируют в рейтинге недоверия на Украине. Опрос провели украинские социологи. Согласно опросу, российским СМИ не доверяют 65,3 процента украинцев. Из них совсем не доверяют 51,4 процента опрошенных.

Своим массмедиа украинцы доверяют. Впрочем, общий процент доверия украинским СМИ не превысил 20,1 процента.

К результатам опроса возник один большой вопрос. Каким образом украинцы сумели оценить российские средства массовой информации, если на Украине в число запрещенных российских ресурсов входят даже социальные сети.