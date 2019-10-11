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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Странный вопрос в переписи удивил белорусов

, 17:32 [ «Аргументы Недели», ]

Странный вопрос в переписи удивил белорусов
скриншот странички одного из белорусских сайтов

Ночевал ли у вас кто-либо в ночь с 3 на 4 октября? Этот вопрос был включен с список других вопросов переписи населения, которая проходит сейчас в Белоруссии. Формулировка удивила людей.

Скандальный вопрос следовал после уточнения персональных данных.

«Первый вопрос после ФИО был: «Ночевал ли у вас кто-либо в ночь с 3 на 4 октября?» Не знала, правду сказать или соврать», — написала в социальных сетях одна из участниц переписи.

Точная формулировка вопроса отличается от процитированной. Он звучит следующим образом: «Число лиц, временно пребывавших в помещении в ночь с 3 на 4 октября 2019 года, которые постоянно проживают в другом населенном пункте Республики Беларусь?»

Как пояснили организаторы переписи, это сделано для того, чтобы избежать путаницы в бланках.

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