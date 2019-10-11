Есть ли жизнь за МКАДом: в Forbes перечислили самые перспективные города России

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11 октября 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты из журнала Forbes опубликовали рейтинг российских городов, которые за последнее десятилетие совершили серьезный скачок в качестве жизни, культуре и урбанистике.

На первое место вышел Нижний Новгород. Победу городу обеспечили популярные фестивали Alfa Future People и "Арт-Овраг". Следом за ним расположился Санкт-Петербург, ставший российским центром альтернативной культуры. Третье место досталось Казани за благоустройство общественных объектов, а также молодежное архитектурное биеннале и фестиваль режиссуры "Ремесло".

В список также вошли Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тула, Ярославль, Кострома и Иркутск, передаёт РИА Новости.