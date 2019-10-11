В онлайн-сервисах Сбербанка произошёл сбой

//Общество 13+

11 октября 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В онлайн-сервисах и мобильном приложении Сбербанка произошёл сбой. Сообщается, что из-за технических неполадок клиенты не могли выполнить перевод средств, а также проверить баланс по карте.

Сотрудники Сбербанка рассказали, что из-за сбоя в программе голосовая служба могла некорректно сообщать баланс по счету, также недоступными оказались практически все операции по карте, передаёт Мир24. Отмечается, что неполадки длились лишь несколько минут.

«Сейчас никаких ограничений на проведение операций нет. Приносим извинения клиентам, которые с этим столкнулись, и рекомендуем повторно провести операцию», - заявили в банке.