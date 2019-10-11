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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

СМИ: космонавта Алексея Леонова похоронят под траурный салют и с почетным караулом

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: космонавта Алексея Леонова похоронят под траурный салют и с почетным караулом
фото: Alexander Chernykh/Russian Look
Сегодня стало известно, что похороны легендарного космонавта Алексея Леонова пройдут в присутствии роты почетного караула и военного оркестра, играющего государственный гимн. Будет дан траурный салют.
 
Информацию предоставили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, где ранее были похоронены космонавты Виктор Горбатко и Алексей Губарев. В администрации комплекса подчеркнули, что пока не имеют никаких распоряжений о предстоящей церемонии, однако знают, как проводится прощание с гражданами, имеющими особо важные, государственные заслуги, передает РИА "Новости".
 
Ранее стало известно, что легендарный космонавт Алексей Леонов в последнее время постоянно находился в госпиталях и не вставал с кровати. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.
ЕТ

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