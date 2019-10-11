Международный день девочек – что за праздник и нужно ли с ним поздравлять?

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11 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Вот уже на протяжении семи лет по инициативе ООН 11 октября во всём мире отмечают Международный день девочек. Однако цель праздника – вовсе не восхваление юных представительниц прекрасного пола.

Международный день девочек придумали, чтобы обратить внимание мирового сообщества на проблемы несовершеннолетних девочек, девушек, женщин. При этом среди основных проблем называют насилие, браки по принуждению, ограничение возможностей получения медицинской помощи и образования, а также многое другое, передаёт КП. Инициатором введения «праздника» стала Канада, где проектом изначально занималась министр по делам женщин Рона Эмброуз.