Москвичей и гостей столицы предупредили о барической "пиле" в грядущие выходные. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Барической "пилой" называют резкие скачки атмосферного давления. Согласно последним данным в субботу почти весь день в Москве будет идти дождь. Воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов. В воскресенье температура составит плюс 12 градусов, осадки будут кратковременными.