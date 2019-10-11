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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики предупредили о барической "пиле" в выходные в Москве

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики предупредили о барической "пиле" в выходные в Москве
фото: pixabay.com
Москвичей и гостей столицы предупредили о барической "пиле" в грядущие выходные. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
 
Барической "пилой" называют резкие скачки атмосферного давления. Согласно последним данным в субботу почти весь день в Москве будет идти дождь. Воздух прогреется максимум до плюс 11 градусов. В воскресенье температура составит плюс 12 градусов, осадки будут кратковременными.
 
Как отмечает РБК, атмосферное давление в выходные будет "скакать" то вверх, то вниз. Сегодня этот показатель составит 745 миллиметров ртутного столба, а завтра – 736 миллиметров ртутного столба. В воскресенье он вернется к значениям пятницы.
ЕТ

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