В Москве умер космонавт Леонов

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11 октября 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Википедия

В Москве умер советский космонавт Алексей Леонов – первый в мире человек, совершивший выход в открытый космос. Леонов скончался в возрасте 85 лет.

В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина подтвердили известие о смерти космонавта. При этом супруга Леонова не стала комментировать смерть мужа, заявив, что «сейчас не время».

Сообщается, что Алексей Леонов будет похоронен во вторник, 15 октября, в подмосковных Мытищах на мемориальном кладбище, передаёт РИА Новости.

В 1965 году Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Пребывание вне космического корабля продлилось 12 минут.