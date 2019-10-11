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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год
twitter.com/NobelPrize

Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абие Ахмеду Али.  Председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила Абие Ахмеду Али лауреатом премии мира "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", и " в особенности за его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Берит Райсс-Андерсен отметила, что этот шаг может показаться преждевременным, но в комитете убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".

Всего на премию претендовали 304 кандидата: 219 человек и 85 организаций, в том числе Грета Тунберг из Швеции, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире.

В 2018 году лауреатами премии стали врач-гинеколог Денис Муквега из Демократической республики Конго и Надя Мурад из северного Ирака. Они награждены за усилия по помощи жертвам сексуального насилия и борьбу за права женщин.

 

ИЧ

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