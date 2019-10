Назван лауреат Нобелевской премии мира за 2019 год

Нобелевская премия мира за 2019 год присуждена премьер-министру Эфиопии Абие Ахмеду Али. Председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен объявила Абие Ахмеду Али лауреатом премии мира "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", и " в особенности за его решительные усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей".

Берит Райсс-Андерсен отметила, что этот шаг может показаться преждевременным, но в комитете убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".

Всего на премию претендовали 304 кандидата: 219 человек и 85 организаций, в том числе Грета Тунберг из Швеции, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире.

В 2018 году лауреатами премии стали врач-гинеколог Денис Муквега из Демократической республики Конго и Надя Мурад из северного Ирака. Они награждены за усилия по помощи жертвам сексуального насилия и борьбу за права женщин.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B