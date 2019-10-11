Горячий ТОП региональных новостей: Женщину, которая разводила дома костры, выселили из квартиры в Тверской области

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11 октября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Кирове, ограбление в Невинномысске и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Женщину, которая разводила дома костры, выселили из квартиры в Тверской области. Сотрудники местной пожарной части проверили квартиру. Оказалось, что женщина разводит костры прямо в помещении. Все внутри было закопчено, пол покрыт пеплом и жжеными спичками. В квартире давно не убирались - стены затянуло паутиной, сообщает Афанасий-бизнес.

Пепловый выброс высотой 6500 метров зарегистрирован на вулкане Шивелуч. Днём 9 октября 2019 года на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 6500 метров. Высота вулкана 3283 метра. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Котенок неделю жил в запертой квартире и ел поролон. Жительница Барнаула сдавала квартиру парню с котенком. Молодой человек решил выехать, но не сказал хозяйке об этом. Через неделю женщина пришла в квартиру и увидела голодного кота. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове прямо на улице мужчина убил жениха бывшей девушки. На место происшествия приехали полицейские. Они выяснили, что молодой человек шел по улице со своей знакомой. К ним подошёл бывший мужчина девушки и нанёс потерпевшему удар ножом в грудь, а затем ушёл, отмечает Новый Вариант.

В Калининградской области с начала ягодно-грибного сезона заблудились 87 грибников. С начала октября поисково-спасательные работы в лесах области проводились уже 13 раз, были спасены 23 человека. С начала же ягодно-грибного сезона было зафиксировано свыше пятидесяти таких происшествий, при этом спасено 87 человек, в том числе 5 детей, как уточняет НИА Калининград.

Два дерзких ограбления раскрыли в Невинномысске. Ранее в дежурную часть обратилась местная жительница. Она шла домой с детьми, когда идущий навстречу незнакомец внезапно сорвал с её шеи золотую цепочку и скрылся, сообщает Ставропольский репортер.