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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Минздрав раскрыл сведения по заболеваемости алкоголизмом в разных российских регионах

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав раскрыл сведения по заболеваемости алкоголизмом в разных российских регионах
фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ раскрыло сведения по заболеваемости алкоголизмом в разных российских регионах. По данным Минздрава, более двух миллионов россиян в 2018 году обратились к врачу из-за алкоголизма. Впервые за год диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» поставлен более 75 тысячам человек.

Согласно статистике ведомства, каждый четвертый зависимый, обратившийся за помощью к специалисту, живет в Поволжье.
По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ. На втором месте — Якутия. На третьем месте — Ненецкий автономный округ, - сообщает РБК.

Шесть из 10 регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке.
Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов ежегодно снижается. Самая низкая зависимость от алкоголя — в Ингушетии и Чечне.

В целом число россиян, находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом, в России постепенно снижается. Всемирная организация здравоохранения в октябре сообщала, что употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43 процента.

ИЧ

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