Арт-кластер может появиться в Хабаровском крае

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11 октября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Разработка Арт-кластера должна стать важным направлением работы участников сены «Творческий максимум».

Сборы участников смены состоятся на территории «Центра для активной молодежи» в Комсомольском районе. На встрече ожидается порядка ста человек. Собравшиеся будут разделены по четырем направлениям, среди которых арт, хореография, музыка и ивент.

Арт-кластер, разработкой проекта которого займутся молодые активисты, будет представлять собой социальную сеть, состоящую из творческих сообществ региона. Кластер поможет участникам в быстром поиске информации и использованию для этого всех имеющихся баз для развития, а новые генерировать весте.