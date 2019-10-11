В Чувашии «Вести» назвали действия осужденной за рэкет банды законными

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11 октября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

скриншот outube-видео эфира чебоксарской ГТРК

Банда рэкетиров была осуждена за рэкет и вымогательства. После описания всех злодеяний осужденных, чебоксарское подразделение ГТРК в информационных выпусках неожиданно назвало действия банды законными.

Корреспондент региональных «Вестей» сначала показала осужденных на скамье подсудимых, представила банду, рассказала о том, как рэкетиры пытались погрузить город Алатырь в лихие девяностые. Потом начался рассказ о том, как оперативники разрабатывали преступников. Тут и прозвучала неожиданная оценка работы бандитов.

«Сотрудники уголовного розыска чуть ли не через день выезжали за 200 километров от Чебоксар, чтобы по крупицам собирать доказательства…» — звучит за кадром обычный информационный текст. Дальше и прозвучала эта внезапная оценка корреспондента (на youtube-видео это происходит в точке на 2:32: «против законных действий банды».

Телевизионный сюжет выложен на youtube, и судя по всему, эта явная оговорка прозвучала и в обычном выпуске на региональных «Вестях». Подобные ляпы иногда возникают в телевизионном эфире. Однако их быстро исправляют. Современная технология телевизионного производства позволяет исправить ошибку за считанные минуты. Почему ляп не исправили перед загрузкой сюжета на youtube, неизвестно.