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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики сообщили о погоде в Москве в выходные 12 и 13 октября

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики сообщили о погоде в Москве в выходные 12 и 13 октября
фото: pixabay.com

Московские синоптики прогнозируют на ближайшие выходные, субботу, 12 октября, и воскресенье, 13 октября, в Москве теплую погоду, но ветреную.  По прогнозу синоптиков центра погоды "Фобос", в первых выходной день температура воздуха в днем составит плюс 11 градусов, ожидаются дожди. Подует юго-западный ветер, порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Воскресенье, 13 октября, ожидается еще теплее. Воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ветер с сильными порывами сохранится. А вот зонтики можно будет оставить дома. Дожди в воскресенье маловероятны.

Ночи, как говорят синоптики, в эти дни гораздо прохладнее. Ночная температура воздуха понизится до плюс 4 - плюс 6 градусов.
Начало недели с 14 октября ожидается теплым, как и выходные.

 

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