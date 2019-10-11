КБ Миля и Камова будут объединены в Национальный центр вертолетостроения

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11 октября 2019, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Конструкторские бюро Миля и Камова буду Миля и Камова будут объединены в Национальный центр вертолетостроения. Об объединении двух легендарных КБ сообщается на сайте холдинга "Вертолеты России".

Совет директоров холдинга (входит в Госкорпорацию Ростех) принял решение об объединении АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и АО "Камов" и создании на их основе АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова".

Ожидается, что новый центр объединит в себе потенциал двух вертолетостроительных школ для более эффективного и качественного решения задач по проектированию и модернизации вертолетной техники.

Дорожная карта создания Национального центра вертолетостроения на базе двух конструкторских бюро утверждена на заседании совета директоров холдинга "Вертолеты России". Первый этап, предполагающий объединение двух КБ в единую компанию, планируется завершить к середине 2020 года. Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух КБ в формате одной компании, продлятся до 2022 года.