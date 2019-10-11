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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество

В Татарстане продают медаль с письмом Путина за миллион

, 12:32 [ «Аргументы Недели», ]

В Татарстане продают медаль с письмом Путина за миллион
снимки лота, выставленного на продажу с avito.ru

Спортсмен из Татарстана выставил на продажу золотую медаль. К ней прилагается благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина. Лот оценен в один миллион рублей.

Выставленная на продажу золотая медаль была вручена на Универсиаде в 2013 году, которая проходила в Казани. В какой именно дисциплине ее получил спортсмен не уточняется. Автор объявления о продаже поясняет только, что он ее ее получил за победу в состязаниях.

«Личная спортивная Оригинальная золотая медаль Универсиады 2013 г. Казань», — написано в описании лота: «Прилагается приказ, благодарственное письмо В. В. Путина».

Медаль с приказом и письмом Путина продает житель города Набережные Челны (Татарстан). Он не пояснил, какие именно причины вынудили его выставить лот на продажу.

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