Глобальный экологический проект научит россиян любить природу и ЗОЖ

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11 октября 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Эта осень пройдет под лозунгом «в здоровом теле – здоровый дух!» 19 октября в Краснодарском крае стартует Всероссийский проект «Эко-тропа здоровья». Организаторами является «Команда Звездный десант», в которую входят известные российские спортсмены и артисты. «Аргументы недели» – информационный партнер многообещающей акции – спросили у «зеленых активистов», что же вдохновило их на этот экологический подвиг.

Пристальное внимание властей к теме экологии, которая становится с каждым годом все острее, дало толчок к формированию огромного количества проектов. Из-за растущей актуальности Интернет буквально наводнили жалостливые видеоролики, разоблачающие статьи и «хватающие за душу» фотографии с гиблых, по меркам здравоохранения, мест России.

Алексей Куличков – телеведущий, актер, режиссер: «Вообще в каждом человеке, живущем на этой Земле, должно пробуждаться желание внести свою лепту в защиту окружающей среды. Необходимо понимать, что не только природа зависит от нас, но и мы от нее. Не выживет она – это пагубно отразится на каждом. Мы же убираемся у себя в квартире, так почему бы нам не очистить, допустим, пляж или парк от мусора? Я вот хочу жить в незагрязненном и красивом мире, это и вдохновило меня на участие в «Эко-тропе здоровья». Ведь у многих не возникает даже мысли, что они делают что-то не так. А нужно просто взять на себя ответственность за Матушку-природу. Вдобавок мы должны подумать о будущих поколениях, которые идут за нами».

Отбросив «сетевое нытье», «звездный отряд» взялся за создание акции, которая бы не пугала народ, а, наоборот, воодушевляла его. Как говорится, мысли глобально, а действуй локально. Идея оказалась до смешного проста: снарядить вновь прибывших палками для скандинавской ходьбы, а потом всем вместе привести загаженные дали в должный порядок, собрав весь сор в специальные мешки.

Всякий желающий от мала до велика сможет полюбоваться пейзажами, позаниматься спортом, беззаботно провести свой досуг и совершить благое дело – все в одном флаконе. А спортивная ходьба под руководством опытных профессионалов поможет гостям изрядно оздоровиться и даже похудеть, что станет еще одним приятным бонусом. На финише же новоиспеченные герои смогут отведать дымящиеся блюда полевой кухни, заботливо предоставленные фондом «Пища жизни».

Эльдар Кенкерли – чемпион России по рукопашному бою, телевизионный комментатор, лучший тренер России ММА по версии телеканала «Боец»: «Я в составе «десанта» уже участвовал в аналогичных проектах. В Тюмени, к примеру, мы очищали парки от мусора. К нам тогда присоединилось очень много людей, знаменитых в том числе. «Эко-тропа здоровья» в основном направлена на охрану природы. Данная акция должна наглядно показать людям, что мусор за собой необходимо убирать. Команда же собралась крайне интересная, и я с удовольствием проведу разминку для участников».

Дмитрий Булыкин – российский футболист, посол ЧМ-2018 по футболу в России: «Звездный десант» состоит, главным образом, из людей, которые пропагандируют спорт и подают пример трепетного отношения к своей стране. К числу удачных проектов можно отнести и «Эко-тропу здоровья». Он объединит людей, стремящихся к ЗОЖ, позволит участникам насладиться красотой российских просторов и научит беречь их».

Площадкой для первого этапа станет бесспорный лидер среди российских курортов – «Красная Поляна – Горки город». На подходе еще два этапа в отборных зонах отдыха: Республика Крым – Ялта и поселок Абрау-Дюрсо. Впрочем, столь «говорящее» название последнего на слуху не только у любителей уютных турбаз, но и игристых вин.

Дмитрий Труненков – олимпийский чемпион по бобслею, заслуженный мастер спорта России: «Данная акция стартует в округе Сочи – знаковом для меня месте, ведь именно здесь была выиграна олимпийская медаль. «Эко-тропа здоровья» входит в число нацпроектов, направленных на развитие туризма в России. В него будут вовлечены люди различных слоев общества и возрастов, начиная с детей и заканчивая участниками в летах. Ее посыл не только в том, чтобы прогуляться по живописным местам, но и в том, чтобы очистить их от «мозолящего глаза» мусора. Тем временем старшее поколение расскажет молодежи об истории своей малой родины, поделится с ней интересными и познавательными фактами».

Как это ни прискорбно, но у тинейджеров сейчас не в ходу ЗОЖ и прочие полезные премудрости. Поэтому «око» организаторов нацелится не только на увеличение турпотока и укрепление здоровья населения, но и на подростков. Активисты убеждены, что своим примером смогут увлечь юные умы.

Антон Ескин – актер кино и Театра Наций: «Уже 4 года я вместе с «десантом» участвую в проектах, призванных привлечь молодое поколение к спорту и ЗОЖ, а также сформировать у него ответственность за окружающий мир. С юмором и веселыми разминками делать это куда легче. Исключительно важно и послевкусие, когда человек осознает, что совершил правильный поступок. Вместе с тем вырваться из Москвы, получить нотку вдохновения и глотнуть свежего воздуха – прекрасно!»

По задумке авторов акции, туристические маршруты, коих на территории нашей страны великое множество, должны первыми приходить на ум россиянину. Особенно если он собирается в отпуск. Формат же реалити-шоу, привычный для нашего глаза, поможет легко и задорно «попасть в струю» и других экологических мероприятий.

Александр Легков – олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам: «Несмотря на большое количество разнообразных проектов, я с удовольствием поддержал «Эко-тропу». Здоровье и спорт – для меня святое в этой жизни. Вместе с единомышленниками мы бегаем кроссы, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии, а по пути собираем мусор. Это, безусловно, очень важно для всех нас».

Алена Ярошевич