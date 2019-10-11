"Большое счастье родилось", - жительница Кузбасса родила дочь-богатыршу весом более пяти килограммов

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11 октября 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Кемеровской областной детской клинической больнице произошло знаменательное событие - родилась девочка-"богатырша". Новорожденная появилась на свет 4 октября весом пять килограммов 260 граммов и ростом 60 сантиметров.

"Знакомьтесь! Александра Ильинична! Для близких — просто Саня! - с гордостью представили новорожденную.

Сашенька - третий ребенок в этой семье. Мама новорожденной рассказала, что и вторая дочь у них родилась крупной - более четырех килограммов. Они предполагали, что и эта девочка будет не маленькой.

"Вот такое счастье большое родилось. Хотя наша вторая дочка тоже была немаленькой - 4 килограмма 430 граммов", - поделилась мама Сашеньки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Областная Детская Больница (@detskaya_oblastnaya_)9 Окт 2019 в 1:02 PDT