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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Большое счастье родилось", - жительница Кузбасса родила дочь-богатыршу весом более пяти килограммов

, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

"Большое счастье родилось", - жительница Кузбасса родила дочь-богатыршу весом более пяти килограммов
фото: pixabay.com

В Кемеровской областной детской клинической больнице произошло знаменательное событие - родилась девочка-"богатырша". Новорожденная появилась на свет 4 октября весом пять килограммов 260 граммов и ростом 60 сантиметров.

"Знакомьтесь! Александра Ильинична! Для близких — просто Саня! - с гордостью представили новорожденную.
Сашенька - третий ребенок в этой семье. Мама новорожденной рассказала, что и вторая дочь у них родилась крупной - более четырех килограммов. Они предполагали, что и эта девочка будет не маленькой.

"Вот такое счастье большое родилось. Хотя наша вторая дочка тоже была немаленькой - 4 килограмма 430 граммов", - поделилась мама Сашеньки.

 
 
 
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Публикация от Областная Детская Больница (@detskaya_oblastnaya_)9 Окт 2019 в 1:02 PDT

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