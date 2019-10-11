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11 октября 2019, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Президент России Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев, globallookpress.com, © President of Russia

Российская фундаментальная наука российской же власти не нужна. В 2024 году можно будет гулять на поминках.

Государственные академии наук в России влачат жалкое существование, как и сама государственная наука. Сумасшедшие рыночники и монетаристы, пришедшие во власть, умудрились уничтожить лучшую в мире советскую научную школу. Также поступил Гитлер в 30-ые годы прошлого века в Германии.

Великое прошлое

27 сентября 2013 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон N 253-ФЗ "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Если отбросить словесную шелуху, то это была констатация факта смерти не просто академий наук («большой» академии наук, академий сельскохозяйственных наук и академия медицинских наук), это была констатация смерти, точнее насильственного умерщвления государственной фундаментальной науки, которая оказалась не нужна государству российскому.

Верой и правдой действительные члены государственных академий наук служили для процветания государства Российского с 1724 года – года учреждения по Указу Петра Первого «Академии Наук и Художеств». Формально же Академия была открыта уже при Екатерине I 27 декабря 1725 (7 января 1726) года на проходившем в бывшем доме Шафирова торжественном заседании. Она изначально отличалась от западноевропейских клубов ученых тем, что финансировалась из казны /бюджета/, ее члены получали жалование и решали поставленные государством задачи.

Наибольшего расцвета Академия наук и фундаментальная наука в целом достигла при Советском Союзе. Среди решенных учеными прикладных научных задач:

Освоение мирного и военного атома,

Освоение ближнего космоса,

Создание специальных материалов,

Радикальное повышение урожайности сельхозкультур,

и множество других.

И печальное настоящее

С приходом в страну псевдорыночных отношений, а проще говоря, дикого капитализма, реформаторы последовали известному принципу Гайдара: «ничего своего не нужно, продадим нефть и все купим на западе». Тратить деньги на какую-то российскую академию наук и науку вообще показалось мероприятием бессмысленным. И ее финансирование было сведено к уровню блокадной пайки. Около миллиона ученых эмигрировали из страны. Потеряны десятки, если не сотни тысяч уникальных технологий.

Подобный разгром в современном мире совершал только Адольф Гитлер. После него фундаментальная наука Германии до сих пор – спустя почти сто лет - не достигла серьезного мирового уровня.

Спустя шесть лет после подписания того печального Указа, российская Академия опросила ученых: «Жить стало лучше? Жить стало веселей?». Точнее, главный вопрос соцопроса звучал так: «Как повлияла реформа на российскую науку?».

Ответы были ожидаемыми. 60,7% заявили, влияние отрицательным или крайне отрицательным, еще 21,6% полагают, что у реформы были как положительные, так и отрицательные эффекты. Всего 5,5% респондентов ответили, что благоприятно»… А 80 % заявили, что ученые вообще не влияют на научную политику страны.

Вершки и корешки

Занимающие какие-либо посты в государственных академиях наук начальники крайне осторожны в реальной оценке реформ. Отвечая на вопрос «АН»: «Похоже, российской власти академическая наука не нужна?» президент РАН Александр Сергеев сказал: «если речь о полисмейкерах (от policy-политика, make-создавать. Ред.), то всем наука нужна. Но эффективные формы ее организации все видят по-разному».

Как видят «эффективные формы» чиновники из министерства науки, уже понятно всем в «государственной академии наук». Это когда российские ученые за российские бюджетные рубли делают исследования на территории России, но отчитываются строго публикациями в иностранных научных журналах. Причем, еще и доплачивают из своих денег, чтобы разместить там публикацию. Крайне «эффективная система»!

Неофициально ученые говорят гораздо жестче: «Науки у нас уже нет. И больше никогда не будет».

«Первые лица уже сказали: «углеводородов нам хватит как минимум лет на 50». Это прямое указание, что все остальное второстепенно, но если вы так хотите заниматься наукой, здравоохранением и, возможно, культурой (в прямом понимании этого слова) то, пожалуйста, мы не можем вам этого запретить. Но и денег не дадим. У нас уже нет технологий, у нас нет материалов, у нас нет машин и оборудования, но главное, как сказал кот Матроскин, «у нас ума нет». Никто и никогда не даст нам подняться до уровня конкурентов, если только «ум не появится» и мы не начнём «вливать все деньги в науку, а «кухарка» будет понимать, что без этого её детям не жить. И последнее: Пора прекратить пыжится насчет великого государства. Все! Проехали! С этим либо надо смириться, либо убедить общество, что нужно все радикально менять. Нужно, наконец, встать с головы на ноги. Но в феодальном обществе это невозможно, а до другого мы ещё не доросли»,

- прокомментировал «АН» ситуацию в российской науке известный физик, попросивший не называть его имени.

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году прорваться в «пятерку» ведущих научных мировых держав. Уже понятно, что если отчитываться реальными научными достижениями, то дай Бог, не вылететь бы из сотни первых. В район Сомали или Гондураса. Но если пресловутой «публикационной активностью», то можно не сомневаться – вновь будем впереди планеты всей.

Имитационная экономика, имитационная социалка, имитационная наука… Имитационная страна.

Александр Григорьев