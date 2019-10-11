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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Появились подробности допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

Глава СКР Бастрыкин направил опытных криминалистов для расследования убийства девочки в Саратове

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Появились подробности допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы
фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов опытных следователей-криминалистов  для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки.

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей

Девочка, пропавшая утром 9 октября, найдена мертвой в гараже. Следствие установило, что в среду около 7-30 ребенок ушел из дома в школу, куда она так и не явилась.  Почти двое суток оперативники, волонтеры искали девочку. Ее тело нашли в гараже.
Задержан подозреваемый в убийстве ребенка. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству.  

Подозреваемый задержан, в настоящее время допрашивается следствием. По данным СКР, он дает признательные показания.
Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел им. 9 октября он находился в гараже, мимо проходила школьница. С его слов, девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что этот гараж может принадлежать семье девочки. По его признанию, он якобы испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем. 

Задержанный мужчина ранее судим за совершение нескольких преступлений. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству ребенка.

Ход расследования уголовного дела поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате.

ИЧ

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