Появились подробности допроса подозреваемого в убийстве саратовской школьницы

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11 октября 2019, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов опытных следователей-криминалистов для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки.

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей

Девочка, пропавшая утром 9 октября, найдена мертвой в гараже. Следствие установило, что в среду около 7-30 ребенок ушел из дома в школу, куда она так и не явилась. Почти двое суток оперативники, волонтеры искали девочку. Ее тело нашли в гараже.

Задержан подозреваемый в убийстве ребенка. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность мужчины 1984 года рождения, который может быть причастен к ее убийству.

Подозреваемый задержан, в настоящее время допрашивается следствием. По данным СКР, он дает признательные показания.

Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел им. 9 октября он находился в гараже, мимо проходила школьница. С его слов, девочка поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что этот гараж может принадлежать семье девочки. По его признанию, он якобы испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем.

Задержанный мужчина ранее судим за совершение нескольких преступлений. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству ребенка.

Ход расследования уголовного дела поставлен Председателем СК России на контроль в центральном аппарате.