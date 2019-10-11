Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком до полутора лет

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11 октября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребенком до полутора лет. В Министерстве труда и социальной защиты считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должно быть предназначено тем, кто фактически ухаживает за малышом.

Не секрет, что обычно в нашей стране в декретный отпуск и в отпуск по уходу за ребенком уходят женщины. Пока малышу не исполнилось 1,5 года, семья получает пособие. Но есть такие женщины, кто выходит на работу, а за ребенком присматривают муж, бабушки, родственники. Няни - единичные случаи. Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, - сообщает РБК.

В Минтруде считают, что, если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход за ним осуществляет другой член семьи, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, например, отец или бабушка, то именно он имеет право на получение выплаты и должен ее получать. Тогда мать ребенка в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, не будет иметь права на получение пособия.