СМИ: водителей планируют проверять на хронический алкоголизм

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11 октября 2019, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщили, что при прохождении медкомиссии для получения водительских прав человек будет обязан сделать тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), указывающего на хронический алкоголизм.

Согласно источнику, соответствующий приказ был принят в министерстве и сейчас находится на регистрации в Минюсте. Отмечается, что документ подготовлен с целью "совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ". Приказ согласован с МВД, пишет газета "Коммерсантъ".

Уточняется, что при обнаружении данного вещества человека отправят на обследование в наркодиспансер.

Кроме этого, водителей попросят пройти тест на употребление ряда психоактивных веществ.

Известно, что нововведение коснётся также людей, которые хотят вернуть права по окончании срока лишения.