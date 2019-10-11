Хабаровский аэропорт возглавил внук Юрия Гагарина

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11 октября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске новый международный аэропорт возглавил 29-летний Юрий Кондратчик – внук космонавта Юрия Гагарина.

Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта. Журналистам не удалось пообщаться с самим Юрием – как сообщили представители пресс-службы, новый директор загружен рабочими моментами. К тому же, он не любит афишировать свое происхождение.

- 14 октября запланировано открытие нового терминала, поэтом времени у Юрия Константиновича сейчас нет, - сказали в пресс-службе.

Известно, что новый глава аэропорта закончил факультет госуправления в МГУ, защитил кандидатскую диссертацию в университете имени Плеханова.