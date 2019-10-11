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11 октября 2019, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

На Японию надвигается мощнейший тайфун "Хагибис". По прогнозу японских метеорологов, циклон достигнет региона Токай или Канто вечером в пятницу, 11 октября, - сообщает kp.ru.

Специалисты национального метеорологического агентства предупредили, что по силе тайфун "Хагибис" будет сопоставим с "Идой", обрушившейся на Японию 61 год назад. Тогда жертвами природной стихии стали более 1,2 тысячи человек.

"Хагибис" продержится в регионах Токай или Канто около суток, а после направится на северо-восток к Тохоку. Ождаются сильный ветер и ливни. Возможны угрозы оползней, наводнений и штормов.