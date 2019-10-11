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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Познер не считает Владимира Соловьева своим коллегой

, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Познер не считает Владимира Соловьева своим коллегой
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Ведущий авторской программы на телевидении Владимир Познер не считает своим коллегой по профессии телеведущего Владимира Соловьева. Но оценивать работу тележурналиста Познер не стал.  Владимир Познер знает, что Владимир Соловьев неоднократно высказывался о нем негативно.

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У самого Познера есть такое правило: никак не говорить о коллегах, ни хорошо, ни плохо. Про Соловьева он сказал, что они "вряд ли товарищи", — пишет "Московский комсомолец".

Напомним, радио-и телеведущий ранее раскритиковал высказывание Познера о том, что у России нет национальной идеи. Соловьев назвал мысли Познера "банальностями".

Недавно Владимир Соловьев назвал жителя Казани "мразью" за его высказывание. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов призвал подавать в суд на Владимира Соловьева, оскорбляющего людей.

ИЧ

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