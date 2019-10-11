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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове подозреваемого в убийстве девочки мужчину переодели, чтобы спасти от самосуда людей
фото: pixabay.com

Пропавшую в Саратове 9-летнюю девочку нашли мертвой. Тело школьницы обнаружили в гаражах. Подозреваемый в убийстве ребенка мужчина задержан.  Школьница пропала по пути в школу ранним утром 9 октября. Девочка была самостоятельной и послушной, в школу ходила одна. Но в тот день до класса она не дошла и домой не вернулась.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве найденной в гаражах девочки из Саратова

Полиция задержала подозреваемого в убийстве найденной в гаражах девочки из Саратова

На поиск пропавшей Лизы поднялся почти весь Саратов: полиция, добровольцы, кинологи с собаками, байкеры, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" в прочесывали местность. Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СКР по Саратовской области по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Девочку нашли мертвой в одном из гаражей, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, - передает ТАСС. Злодей находился с ней в гараже почти двое суток.

Очевидцы рассказали, что  предполагаемого убийцу ребенка задержали в гараже и переодели в форму сотрудника ОМОН, чтобы он прошел мимо разъяренной толпы, - сообщает ИА "Регнум". Люди чуть не устроили над подозреваемым самосуд.

Местные СМИ пишут, что задержанный злоумышленник ранее был осужден по статье "Насильственные действия сексуального характера". Во время допроса он признался в совершении преступления.

ИЧ

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