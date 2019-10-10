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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Крым в этом году посетили один миллион украинских граждан

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Крым в этом году посетили один миллион украинских граждан

С начала 2019 года полуостров посетил один миллион туристов из Украины. Таковы данные крымской погранслужбы, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом рассказал исполняющий обязанности министра курортов и туризма республики Вадим ВОЛЧЕНКО, отметив, что общее количество отдыхающих на 1 октября составило 6,6 миллиона, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года, передает «Крыминформ».

«Из них порядка миллиона – это граждане Украины. Кстати говоря, мы столкнулись с некой информационной волной, кто там кого как посчитал, потому что многие апеллируют к данным пограничной службы не нашей страны. По данным Пограничной службы ФСБ России на 1 сентября в обе стороны проехали 2,157 миллиона человек, в Крым из них – 1,426 миллиона», – сообщил он.

Помимо туристов с Украины, в Крым приехали представители еще 158 стран. В частности, из США, германии, Франции.

«Самое смешное, что те страны, кто больше всего поливает Крым грязью, те больше нас, получается, и рекламируют. Мы говорим сейчас не о миллионах, не о сотнях тысяч, но это уже тысячи туристов, которые складываются в десятки тысяч», – сообщил председатель госкомитета по туризму, курортам и спорту Алексей ЧЕРНЯК.

 

ГБ

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