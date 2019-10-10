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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Юрист оценила идею штрафовать родителей за пагубную привычку ребенка

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Юрист оценила идею штрафовать родителей за пагубную привычку ребенка
Фото: pixabay.com

Юрист Мария Поляк прокомментировала предложение штрафовать родителей за то, что их ребёнок курит. По её словам, подобные меры не всегда помогут отучить от вредной привычки.

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Поляк отметила, что в первую очередь стоит рассматривать возраст курящего несовершеннолетнего. По мнению юриста, родители мало чем смогут повлиять на своего курящего ребенка, если ему уже 17 лет. Однако если курить начал девятилетний, то влияние семьи может сыграть свою роль, передаёт ее слова РИА Новости.

«На мой взгляд, инициатива не особенно оправдана, поскольку мы говорим, как я понимаю, о детях в первую очередь старшего возраста. Может, стоит рассмотреть некоторую градацию. Здесь логично установить возрастной порог», - отметила она.

АБ

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