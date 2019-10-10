Укравшая 6 млн.долларов мошенница стала бизнес-коучем. Она ведёт блог, устраивает семинары и тренинги, находясь под приговором

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10 октября 2019, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Скоро в России каждый второй станет коуч-тренером. А что? Перспектив на работе никаких, будущее туманно, начальник самодур, да и условия труда не самые легкие. Вот и вынуждены россияне искать любые щели, чтобы выскочить из системы, где они вкалывают на износ за копейки. И вот тут, кстати, пришлась мода на коучей.

Но есть те, кого природа одарила природной изворотливостью и недюжинным талантом. Правда, применяют они все это далеко не в рамках закона. Украв 6 миллионов долларов и находясь под приговором по статье "мошенничество в особо крупном размере", но сумев избежать тюрьмы, они не гнушаются непыльной работенки и подаются в бизнес-тренеры или тренеры личностного роста. Про одну из таких дам, которой бы позавидовал сам Остап Бендер, и рассказал канал "Маsh".