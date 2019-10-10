Подрались из-за телки. В Дагестане избили сторожа штрафстоянки для коров

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10 октября 2019, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсеть

Два настоящих джигита в Дагестане подрались из-за телки. В прямом смысле. Бесхозно бродящую ночью корову, как и положено, доставили на штрафстоянку, но хозяин решил с боем забрать свою любимицу. Взломал замки и хотел увести буренку домой, но не тут-то было!

Сторож специального приёмника для коров (да, в Дагестане коровы как машины, только коровы) на захотел отдавать парнокопытную собственость горячему парню Шамилю без оплаты штрафа. Он возразил, что дама этой ночью останется у него. Тут взыграла гордость и мужчины подрались, за обоими приехала полиция, оба написали заявления друг на друга.

"Вот теперь понятно, что значит из-за тёлки подрались", "Штрафстоянка для коров, эвакуатор для кур, мастерская для ежиков. Нормальные такие у них там штрафстоянки", "Хорошо живут. У них ещё коровы остались. А у нас всех поизвели, а коровники разобрали или переделали в магазины и автосервис", - комментируют новость в Сети.