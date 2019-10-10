Культ личности - 2019. Хабаровский владелец завода газировки установил памятник Сталину

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10 октября 2019, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Mash

Владелец завода газировки Георгий Алиев в Хабаровске персона известная. Хоть и подался он в бизнес, а кто не без греха, остался верен заветам Ильича. В общем коммунист старой закалки - ставит флаги, между делом благодарит Всевышнего, теперь вот и памятник заказал.

Да не абы кому, а самому Сталину, по сходной цене, так сказать. Всего за 300 тысяч рублей бюст вождя мирового пролетариата оказался возле его дома. Ну а на торжественном открытие все как положено - восторженные поклонники, красные стяги, барабанной дроби вот только не хватало на фестивале "Культ личности-2019".