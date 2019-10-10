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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

"На борту человек с оружием", самолет "Аэрофлота" экстренно посадили в Ростове

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

"На борту человек с оружием", самолет "Аэрофлота" экстренно посадили в Ростове

Самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Шереметьево в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Диспетчерам передали, что на борту находится человек с оружием и было принято решение посадить лайнер.

Как выяснилось, один из пассажиров по доброте душевной решил отдать свой травматический пистолет бортпроводнику. Стюард такой щедрости не ожидал и передал пилотам, что на борту человек с оружием, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как в московском аэропорту пассажиру удалось пронести в салон оружие, совершенно не понятно. Но, видимо, это уже будут выяснять компетентные органы.

БИ

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