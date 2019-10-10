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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

Учения МТО "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ, завершившиеся на полигоне Мулино в Нижегородской области, прошли с оценкой «хорошо», сообщил в четверг замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

Учения стран-участниц ОДКБ «Эшелон-2019» впервые прошли с 8 по 10 ноября. В них принимали участие воинские контингенты России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 

Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

«Завершающим этапом каждого периода обучения являются учения, которые являются высшей формой обучения как офицеров, так сержантов и солдат. Сегодня мы завершаем учения «Эшелон – 2019» стран ОДКБ. Они проходили в напряжённой, приближенной к боевой, обстановке. Навыки, которые получили участники учений, несомненно, пригодятся при выполнении повседневных задач. И я уверен, что тот опыт и те знания, которые они здесь приобрели, помогут успешно и в полном объёме выполнить последующие задачи в сфере материально-технического обеспечения.

Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

Во время проведения совместных учений стран ОДКБ, проводилось слаживание при выполнении боевых задач и отрабатывались вопросы всестороннего взаимодействия, структур МТО коалиционных сил стран ОДКБ. Считаю, что учения прошли с оценкой не ниже «хорошо», на «отлично» не бывает",- сказал Булгаков.

На учениях были отработаны вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, размещения полевого склада горючего на местности, организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

Замминистра обороны РФ Булгаков высоко оценил прошедшие учения МТО «Эшелон-2019» в Мулино

«В учениях принимала участие современная техника, стоящая на вооружении частей и соединений МТО. Потому что жизнь не стоит на месте: меняется тактика ведения боя, соответственно на вооружение поступает необходимая техника и тыловые части и соединения тоже идут в ногу со временем», - подчеркнул Булгаков. 

Подразделения также выполнили эвакуацию техники к местам ремонта силами ремонтно-эвакуационных групп, подачу боеприпасов и других материальных средств с использованием авиации Ми-8. Учения «Эшелон-2019» являются составной частью оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2019».

ГБ

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