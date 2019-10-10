Врачи рассказали, что в холодных регионах России люди употребляют больше алкоголя

Чукотка стала лидером среди российских регионов по количеству смертей, которые связаны с употреблением алкоголя. На втором месте - Магаданская область.
Врачи заявили, что острая проблема алкоголизма среди малых народов есть не только на Чукотке, но и в целом в Сибири и на Дальнем Востоке. «В холодных регионах больше пьют. Потом идет повышение смертности за счет малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, они генетически плохо переносят алкоголь, смертность среди них выше», - отметил Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН.