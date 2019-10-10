Якутский шаман решил продолжить поход в Москву

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10 октября 2019, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Якутский шаман Александр Габышев, прославившийся на всю страну походом в Москву ради «изгнания Путина», заявил, что продолжит своё шествие с того места, где его арестовали.

Габышев заявил, что собирается снова продолжить свой путь в Москву, чтобы закончить начатое. На данный момент якутский шаман находится под подпиской о невыезде, но это не мешает ему планировать продолжение похода, передаёт «Новая газета». Габышев рассказал, что двинется в путь оттуда, где его арестовали - с границы Иркутской области и Бурятии.

Шаман подчеркнул, что акция является мирной. Уголовное дело в свой адрес и попытку принудительного лечения Габышев назвал «возвратом карательной медицины позднего СССР».