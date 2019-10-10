Скабеевой отказали в вопросе Зеленскому

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10 октября 2019, 17:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Ольга Скабеева со скриншота youtube-видео

Телеведущей «России-1» Ольге Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон с Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В четверг Владимир Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами. Помимо украинских корреспондентов заявки на участие в нем подали представители зарубежных для Украины СМИ. Среди них были сотрудники ВГТРК.

«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда», — рассказал Кирилл Тимошенко: «Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла».

Позднее отказ в аккредитации телеведущей прокомментировал сам Зеленский. Он пояснил, что у него нет времени с ней общаться.

О реакции Ольги Скабеевой пока ничего не известно. Какой она хотела задать вопрос Зеленскому, не сообщается.