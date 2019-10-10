"Я к этому уже привыкла", с горечью сказала россиянка, заползающая в больницу по ступеням на коленях

В Сети появились фотографии жительницы города Ершов Саратовской области - россиянке в инвалидном кресле приходится заползать в больницу по ступеням на коленях.
Очевидцы пытались помочь женщине, но она отказалась и заявила, что «уже привыкла» так делать. Фотографию опубликовали местные жители в сообществе «Саратов Life» в социальных сетях.
В министерстве здравоохранения Саратовской области отметили, что учреждение является частным, и воздержались от комментариев. Также пресс-службе уточнили, что больница, принадлежит Приволжской железной дороге.
"Если заставить главврача больницы по этой лестнице вверх-вниз раз 100 на карачках проползти, может и почувствует, каково это и что-то изменится", Позор! До какого состояния людей доводят, что они привыкают к такому ", - комментируют новость пользователи Сети.