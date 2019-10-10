В МВД назвали размер штрафа, который придётся заплатить родителям курящих детей

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10 октября 2019, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел рассказали, какую сумму придётся заплатить родителям курящих подростков за проступок своего ребёнка. Кроме этого, возможен арест на 15 суток.

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"Профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей", - передаёт слова Ирины Волк канал "360".

Она напомнила, что по законодательству курить подросткам запрещено, но официальной ответственности за нарушение нет, что снижает его эффективность.

Новые меры могут вступить в силу в 2021 году.