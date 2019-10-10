В МВД назвали размер штрафа, который придётся заплатить родителям курящих детей

В Министерстве внутренних дел рассказали, какую сумму придётся заплатить родителям курящих подростков за проступок своего ребёнка. Кроме этого, возможен арест на 15 суток.
"Профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей", - передаёт слова Ирины Волк канал "360".
Она напомнила, что по законодательству курить подросткам запрещено, но официальной ответственности за нарушение нет, что снижает его эффективность.
Новые меры могут вступить в силу в 2021 году.