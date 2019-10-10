Детей-сирот в Хабаровском крае расселят в маневренном фонде

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10 октября 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Губернатор Хабаровского края предложил закрепить возможность предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений маневренного жилищного госфонда.

Предложение было вынесено с целью снизить социальную напряженность. Речь идет о временном размещении, до получения собственных квартир. Жилье для сирот – острая проблема в регионе. Депутаты профильного комитета поддержали инициативу главы края и рекомендовали к принятию в качестве краевого закона.

На сегодняшний день в Хабаровском крае проживает свыше 3600 бывших воспитанников детских домов, которые имеют право на получение жилых помещений.