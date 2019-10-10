«Аэрофлот» не спешит продавать хабаровчанам «зимние» билеты

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10 октября 2019, 17:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На Дальнем Востоке жители обеспокоены невозможностью приобретения авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск с ноября текущего года. Искомых билетов нет ни в кассах, ни в агентствах.

В социальных сетях появилась информация о том, что самый крупный отечественный авиаперевозчик намерен и вовсе прекратить регулярные полеты в аэропорты азиатской части страны. Представители компании отмечают, что возить пассажиров на Дальний Восток попросту невыгодно. Это связано с убыточностью программы восточных рейсов по «плоским тарифам».

Но дальневосточное представительство «Аэрофлота» уверяет, что волноваться не о чем, а информация о прекращении рейсов – слухи. По словам представителей авиагиганта, на данный момент тарифная составляющая находится на стадии согласования, а расписание не до конца сформировано, но по завершению процедуры продажи вновь возобновятся.