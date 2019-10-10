Новая закдума Хабаровского края отметилась повышением налогов

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10 октября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Комитет по налогам и бюджету Законодательной думы Хабаровского края на первом проведённом заседании повысили налоги сразу по нескольким направлениям.

С непопулярной меры начали работу депутаты нового созыва. Теперь увеличения налоговых отчислений затронут лесозаготовителей, золотодобытчиков и представителей игорного бизнеса. Без налоговых льгот остались участники инвестиционных проектов, которые реализуются в высокорентабельных видах деятельности.

Но при этом парламентарии вынесли предложение расширить льготы по транспортному налогу для инвалидов I-II групп. Согласно предложению, планируется освободить от уплаты налогов эту категорию граждан, имеющих легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.