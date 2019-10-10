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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты рассказали, что Россию из демографической ямы выведут только мигранты

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты рассказали, что Россию из демографической ямы выведут только мигранты
Фото: globallookpress.com

Минэкономразвития прогнозирует, что естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года, как сказано в докладе ведомства по социально-экономическому развитию страны на 2020–2022 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты, в свою очередь, в эфире НСН заявили, что у Росстата есть несколько вариантов прогнозов, в том числе сложившихся трендов и так называемый оптимистический, если будут реализованы меры, которые должны способствовать росту рождаемости и снижению смертности и росту миграции. "Без миграционного прироста в ближайшие годы ожидать даже выхода из режима сокращения населения не приходится. Потому что естественная убыль населения до 2024 года будет сохраняться точно, а, вероятно, и дольше. Режим воспроизводства населения пока не дает оснований говорить о возможности выхода из демографической ямы", - отметили аналитики.

АГ

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