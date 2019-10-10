Владимир Ефимов рассказал о позиции Москвы в экономическом рейтинге европейских городов

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10 октября 2019, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям сообщил о позитивных изменениях для столицы в рейтинге EuropeanRegionalEconomicGrowthIndex (E-REGI).

Данный рейтинг составляется для городов Европы с наилучшими перспективами экономического роста. В юбилейном, двадцатом по счету E-REGI столица России показала наилучший рост показателей и поднялась на 48 пунктов, заняв 49 место. «Москва показала максимальное по сравнению с другими участниками улучшение позиций в рейтинге», - рассказал Владимир Ефимов. Он отметил, что динамика роста других перспективных центров экономического роста в Европе следующая: Бухарест поднялся на 40 пунктов, Ливерпуль – на 20 пунктов. Глазго и Стамбул – по 18 позиций каждый. В десятку самых сильных по экономическим позициям мегаполисов вошли Лондон, Париж, Стамбул, Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люксембург, Копенгаген, Дублин и Мадрид. Помимо Москвы, из российских городов в рейтинг попал Санкт-Петербург. Он находится в числе мегаполисов, замыкающих сотню рейтинга наряду с Неаполем и Палермо.

Рейтинг дает оценку трех сотен европейских городов с точки зрения перспектив экономического роста. Эти данные являются основными для формирования инвестиционных стратегий на рынке недвижимости, формируют основные тенденции в плане спроса и влияют на активность арендаторов. Об этом рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов. Министр Правительства Москвы отметил, что улучшение позиций столицы в рейтинге увеличит привлекательность московского рынка недвижимости для инвесторов.

Для оценки агломерации рейтинг E-REGI использует следующие: экономические показатели страны, плотность населения, качество и уровень образования, риски дефолта, политическая стабильность, развитие человеческого капитала, научные исследования и так далее.

Города в рейтинге оцениваются по 14 показателям, в том числе, страновым, объединённым в три группы: рост (динамика ВВП, доля расходов на исследования и разработки, объём венчурных инвестиций, плотность населения, занятость в сфере услуг, развитие человеческогокапитала, уровень распространённости высшего образования, занятость выпускников вузов, качество преподавателей, количество научных публикаций, их цитирования и патентов), благосостояние (ВВПнадушунаселения) и деловая среда (политическая стабильность, риски дефолта, риски по коммерческим кредитам, членство в европейских интеграционных объединениях).