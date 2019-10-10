ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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10 октября 2019, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

27.07.2018 на сайте argumenti.ru была опубликована статья "Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор". Решением суда сведения, содержащиеся в указанной статье, были признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Индивидуального предпринимателя Ростовцева Руслана Борисовича.



