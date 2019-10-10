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10 октября 2019, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент КВН Александр Масляков высказался по поводу слов бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд. Стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, что каждая команда якобы "вынуждена платить деньги за игру", и "чем выше лига, тем больше взнос".

В пресс-службе КВН заявили , что слова Сабурова о финансовых взносах для участия в клубе являются беспочвенными и неверными, - сообщает РИА Новости.

Президент КВН Александр Масляков, комментируя интервью Сабурова блогеру Юрию Дудю, не смог вспомнить ни этого информатора, ни команду, за которую тот выступал, - сообщает радиостанция "Говорит Москва". "Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", - сказал Масляков. В пресс-службе КВН подтвердили, что "Нурлан Сабуров не был замечен в телевизионных лигах Международного союза КВН, он не играл ни в Высшей лиге, ни в Премьер-лиге".