Сохранение памяти о Великой Победе

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10 октября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре открылись XXV Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения. В этом году их главная тема – «Великая Победа: наследие и наследники».

Региональный парламент на пленарном заседании представили первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко и депутаты.

Накануне в рамках двухдневной программы Кирилло-Мефодиевских чтений в стенах краевого парламента прошла встреча законодателей с представителями духовенства. Состоялся живой и заинтересованный разговор о самых наболевших вопросах духовно-нравственного воспитания кубанской молодежи и сохранения правды об истории Великой Отечественной войны.

Открытию чтений предшествовал молебен в войсковом соборе Святого благоверного князя Александра Невского.

В большом концертном зале Кубанского казачьего хора собрались представители органов исполнительной и законодательной ветвей власти края, духовенства, казачества.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор благословил проведение юбилейных чтений и отметил, что Кубань стала одним из первых регионов, где вслед за Рождественскими чтениями, проходящими в Москве, проводятся свои. Сейчас они стали региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений.

- А тогда мы просто видели, что необходимо срочно заполнять духовный вакуум, в котором оказалось поколение 90-х, – сказал митрополит, вспоминая первые чтения.

«Наши деды и прадеды, которые завоевали Великую Победу, обладали самым сильным в мире оружием – силой духа. Она стала той объединяющей нитью, которая позволила народу победить. Важно, чтобы следующие поколения смогли сохранить эту духовность. А мы должны закладывать истоки силы духа – через веру, семью, школу», – обратился глава края к присутствующим.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание участников чтений, что сегодня в регионе все образовательные учреждения открыты для православия. В крае более 65 тысяч учеников 4-х классов изучают предмет «Основы православной культуры». Кроме того, впервые в этом году благодаря усилиям Кубанской митрополии в 124 пилотных школах введен «Урок духовности». И такой подход одобряют жители региона. Об этом свидетельствует тот факт, что 92 процента родителей поддерживают проведение уроков «Основы православной культуры» в кубанских школах.

От имени спикера Законодательного Собрания Кубани Юрия Бурлачко со словами приветствия к собравшимся обратился Николай Гриценко.

«Кирилло-Мефодиевские чтения сегодня – это одно из самых значимых событий в духовной жизни верующих Кубани. В этом году, в преддверии 75-летнего юбилея, чтения посвящены наследию и наследникам Великой Победы. Все мы знаем, какой ценой она досталась, какие христианские параллели у Великой Победы. И очень важно сохранить и передать это неискаженное знание новым поколениям россиян», – отмечается в приветствии главы парламента.

По словам первого вице-спикера Николая Гриценко, вопросы увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны находятся на особом контроле депутатов Законодательного Собрания. Так, в декабре 2018 года парламентариями был принят закон о почетных званиях населенных пунктов Кубани: город, станица и рубеж воинской доблести. Крымск и Темрюк уже стали обладателями звания «Город воинской доблести». Сейчас рассматривается возможность присвоения этого статуса городу Армавиру.

По мнению собравшихся, чтения стали площадкой для обсуждения широкого круга вопросов: образования, воспитания, культуры, укрепления семейных ценностей, вопросов взаимодействия церкви, власти и общества. И такой формат мероприятия нашел отклик в сердцах людей. А традиция их проведения прочно укоренилась в нашем регионе.

Далее участники мероприятия продолжили работу в секциях, посвященных темам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, развития казачества, взаимодействия со СМИ, укрепления традиционных семейных ценностей и другим значимым вопросам.

Многие из озвученных предложений вошли в принятую по итогам чтений резолюцию.