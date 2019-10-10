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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

Нам есть чем гордиться! Памятник за 7,5 миллионов поставят разбившемуся российскому кораблю «Союз»

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Нам есть чем гордиться! Памятник за 7,5 миллионов поставят разбившемуся российскому кораблю «Союз»
Фото: globallookpress.com

Роскосмос собирается потратить более 7,5 миллиона на памятник. Он увековечит российскую аварию пилотируемого корабля «Союз МС-10». И нет, вы не ослышались - это авария, и мы будем ей гордиться, а главное потратим немалые деньги!

Постамент увековечит аварию 11 октября 2018 года, когда на 165-й секунде полета космического корабля "Союз МС-10" произошла авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Стоимость проекта оценивается в 7,51 миллиона рублей.

От подрядчика требуется установка памятника на территории госкорпорации по адресу Бережковская набережная. На платформе разместится сам спускаемый аппарат «Союза МС» с заводским номером 740.

Из документов следует, что на специальной доске будут указаны дата старта корабля и данные об экипаже. «Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному полету, который состоялся 14 марта 2019 года», — должно быть написано на памятнике.

БИ

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